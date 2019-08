Cláudio Bier, presidente do SIMERS-RS: “A Expointer é uma grande vitrine”

O presidente do SIMERS (Sindicato da Indústria das Máquinas e Implementos Agrícolas do RS), Cláudio Bier, está otimista com a Expointer e diz que a entidade estima um crescimento em negócios no setor, durante o evento, na ordem de 5% sobre o ano anterior, quando foram comercializados cerca de R$ 2,2 bilhões de reais. “A Expointer é a grande feira do segundo semestre e estaremos com muitas novidades, diversos lançamentos, novas tecnologias”, aponta.

Segundo ele, a área ocupada pelo SIMERS no Parque de Exposição Assis Brasil está quase pronta, “com empresas investindo cada vez mais. Vamos ter uma excelente feira”. Na visão de Cláudio Bier, o agronegócio puxa o Brasil para cima, com um bom preço de commodities e boas safras, o que eleva a expectativa de bons resultados. O público estimado não é só do RS, mas também do País e exterior, que chegam na Expointer em busca da tecnologia que o setor exibe nacionalmente. “Estamos produzindo mais com as novas máquinas. O agricultor já se deu conta que trocar uma máquina antiga por uma nova é um bom negócio”.

Além da exposição de maquinário, o estande do SIMERS vai contar com palestras e debates. “Convidamos o Ministro da Agricultura do Paraguai, Luis Gneiting. O País hoje é um grande produtor agrícola. Teremos diversos palestrantes. A Expointer, para o SIMERS, é uma grande vitrine, uma excelência por si só”. (Clarisse Ledur)

