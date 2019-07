Coca-Cola FEMSA Brasil oferece cursos para ONGs de Porto Alegre

Cursos de capacitação para Organizações Não-Governamentais (ONGs) serão oferecidos pela Coca-Cola FEMSA Brasil na capital gaúcha. Buscando cumprir sua missão estabelecida pela própria marca, que é de gerar valor econômico, ambiental e social em todos os lugares em que opera, ensinará às ONGs a inscreverem projetos no edital ‘Ideias para um Mundo Melhor’. A edição deste ano contemplará duas entidades de Porto Alegre e municípios vizinhos.

Na quarta-feira (10) e na quinta (11), a unidade da Coca-Cola FEMSA Brasil de Porto Alegre será sede da qualificação ministrada por profissionais do Instituto Ekloos, dirigido a entidades da capital gaúcha e de cidades da Região Metropolitana. Nessa fase, batizada de ‘Criar, Captar e Transformar’, o pensamento estratégico e o fazer colaborativo são incentivados por meio de um debate acerca da metodologia, captação de recursos e prestação de contas de projetos.

“A cada ano, a iniciativa do edital reitera o compromisso da Coca-Cola FEMSA Brasil com as regiões em que está presente. E o interesse das ONGs nessa fase de capacitação atesta o quanto trabalhar em equipe na busca por um mundo melhor pode potencializar os resultados”, afirma Wanessa Scabora, Gerente de Comunicação Externa e Sustentabilidade da Coca-Cola FEMSA Brasil.

Serviço

O que: Curso de capacitação para ONGs de Porto Alegre e região

Quando: 10 e 11 de julho

Onde: Unidade da Coca-Cola FEMSA Brasil (Av. Assis Brasil, 11200 – Sarandi – Porto Alegre/RS)

Deixe seu comentário: