Coisa de cinema

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que sempre defendeu a inteligência aliada a equipamentos high tech para combate à criminalidade, quando juiz federal na operação Lava-Jato, não perdeu a oportunidade de concretizar o projeto no governo de Jair Bolsonaro. Fontes indicam que a visita à sede da CIA, a agência de espionagem americana, vai garantir às autoridades de investigação no Brasil acesso a equipamentos de última geração para uso em interceptações contra suspeitos (em terras tupiniquins, sob autorização judicial, claro).

Aquele cuidado…

Testemunhas contam que, em algumas reuniões, o então deputado Eduardo Cunha, além de desligar o celular, também retirava a bateria do aparelho. E pedia o mesmo a todos.

Por quê?

A CIA sabe. Agora, o ministro Moro também.

‘Leitura labial’

A Polícia Federal tem uma câmera com lente de alta resolução cujo microfone acoplado tem tecnologia para captação de som de longo alcance para gravar conversa de suspeitos. Achou pouco? Ela ainda filtra o som nos alvos. A tecnologia é israelense.

Major na praça

A corrida pela prefeitura do Rio de Janeiro já está na praça. Recém eleita deputada federal – num fenômeno para uma desconhecida, com mais de 50 mil votos em apenas 34 dias de campanha – a deputada federal Major Fabiana (PSL-RJ) é pré-candidata a prefeita. Arrancou a garantia do líder do Governo na Câmara Federal, deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO), de que a bancada federal do partido no Estado deve apoiá-la.

Auto-estima

A deputada diz que não deixa o mandato (para a eventual disputa para a prefeitura, ou ao final do mesmo) sem aprovar projeto que valorize de fato os policiais militares e civis. Lembra que o investimento na Segurança passa em especial pela recuperação da auto-estima dos policiais.

Freio & prato feito

O líder do governo Major Vitor Hugo quase colidiu seu carro com outro perto do Congresso Nacional há dias. Na quinta, num almoço no restaurante da Câmara, reconheceu o outro motorista. Era o maître Carlos, do restaurante do SENAC.

Briga pelo fundo

Enquanto a força-tarefa do Ministério Público da Lava-Jato em Curitiba e a PGR e o governo, de outro lado, brigam para ver quem fica com os R$ 2,5 bilhões de sobra de indenização da Petrobras a acionistas americanos (em acordo feito pelo MPF), o deputado federal Idilvan Alencar (PDT-CE) apresentou projeto (1497/19) que cria o FEEI (Fundo para Expansão da Educação Infantil).

Boa ideia

O dinheiro, na sua proposta, não iria nem para um fundo nas mãos do MP, de combate à corrupção, ou para o Tesouro. Mas para fomento em escolas e abertura de mais vagas na educação básica Brasil adentro.

Parabéns pra você..

O cantor Agnaldo Timóteo, amigo de longa data do Barba, apelido do ex-presidente para os próximos, vai fazer show em Curitiba em ato público na ‘Jornada Lula Livre’ que o PT e partidos aliados encampam de 7 a 10 de abril em Curitiba. Dia 7 de abril completa-se um ano da prisão do petista, condenado por corrupção.

Fato

Aliás, o cantor – para quem não se lembra, ele foi deputado federal – reclama para os aliados que o presidente Jair Bolsonaro não nomeou um negro ministro na Esplanada, “ao contrário de outros presidentes”, conta.

Mundo atento

O mundo está de olho no caldeirão sócio-político da América do Sul. É cada vez maior o número de brasileiros que falam para empresários e autoridades no exterior. Um dos jornalistas com maior expertise em defesa nacional e relações exteriores, Marcelo Rech fez palestras recentemente na Espanha. A principal delas foi uma aula sobre criminalidade organizada transnacional, no ministério da Defesa espanhol.

Esplanadeira

Carlos Lupi e Martha Rocha promovem homenagem pelo centenário do ex-presidente da República João Goulart, na segunda-feira, às 18hs, no plenário da Assembléia Legislativa.

