Colégio Júlio de Castilhos investe em conteúdo tecnológico

O Colégio Júlio de Castilhos, para atrair o interesse dos alunos do século 21, quer apostar na ampliação de conteúdos tecnológicos, no aumento do número de salas de robótica e na qualificação dos laboratórios de informática com a aquisição de equipamentos novos. O famoso Julinho, fundado em 1900, abriga hoje 1,5 mil estudantes e é considerado uma referência em educação por gerações de gaúchos.

Deixe seu comentário: