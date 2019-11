O movimento dos “coletes amarelos” completa um ano neste fim de semana. Apesar de terem perdido força com o passar do tempo, os organizadores esperam relançar a mobilização. Um protesto está previsto para este sábado (16) em Paris. As autoridades preparam um dispositivo de segurança especial para evitar atos de vandalismo. Pelo menos três manifestações devem ser realizadas.