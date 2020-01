Notas Mundo Colômbia aumentará controles para frear desmatamento

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

A Colômbia aumentará a vigilância de suas florestas e bosques para combater o desmatamento e proteger as espécies de fauna e flora que habitam essas áreas, disse nesta quinta-feira o ministro do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável do país, Ricardo Lozano. “Vamos aumentar o monitoramento”, disse Lozano.

