Colômbia devolve ao Brasil fósseis contrabandeados  

Sete fósseis brasileiros que foram contrabandeados em 2017 para a Colômbia foram devolvidos nesta semana. O material foi entregue ao Museu de Ciências da Terra (MCTer), do Serviço Geológico do Brasil, pelo Serviço Geológico Colombiano (SGC). Nesta sexta-feira (13), o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, conheceu estes fósseis no Seminário Internacional da Associação de Serviços de Geologia e Mineração Ibero-Americanos (ASGMI). Bento Albuquerque agradeceu ao Serviço Geológico Colombiano, em nome do governo brasileiro, pelo gesto de retornar os fósseis ao Brasil.

As peças, que têm duas espécies de peixes (Tharrhias e Vinctifer) e um ramo de árvore (Brachyphyllum obesum), parente dos pinheiros, procedentes da Bacia do Araripe, sul do Ceará, representam uma prova de que em algumas regiões do nordeste brasileiro são encontrados diversos peixes fossilizados. Os fósseis encontrados têm uma alta qualidade de preservação, devido à alta salinidade da água, que preserva os tecidos dos animais mortos. De acordo com cientistas da área, o contrabando de fósseis é alto na região, e existem pessoas especializadas em extração e procura destes.

