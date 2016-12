Colunistas RS revela os criativos mais premiados

Os criativos mais premiados do Rio Grande do Sul foram revelados ontem (19), na cerimônia de entrega do Prêmio Colunistas RS, que aconteceu na ESPM, em Porto Alegre. O Diretor de Arte do Ano do Prêmio do Prêmio Especial Ricardo Lima, em primeiro lugar, é André Cardoso, da Morya; em segundo lugar ficou Carolina Weber, da Escala, e, em terceiro lugar, houve um empate entre Cristiano Schmitz e Angélica Pernau, ambos da Escala. O Redator do Ano do Prêmio Especial Ricardo Lima, em primeiro lugar, é Saulo Szinkaruk, da Escala; em segundo lugar ficou Marlon Abrahão, da Morya, e, em terceiro lugar, Cristina Carvalho, da Escala.

A Escala ganhou o GP de Agência de Comunicação do Ano do Prêmio Colunistas Rio Grande do Sul 2016. A agência teve o melhor desempenho na soma de pontos em todas as áreas da premiação realizada pela Associação Brasileira dos Colunistas de Marketing e Propaganda (Abracomp), que chega este ano à sua 49ª edição. O título de Publicitária do Ano foi para Lara Piccoli, sócia da Morya.

O Grande Prêmio de Profissional de Propaganda do Ano foi para João Miragem, diretor geral da Escala. A agência também levou o GP de Mídia Exterior do Ano para “A Hora de Ter Novas Ideias É Agora”, da Escala para Unisinos. O GP de Anunciante do Ano, eleito pela inovação na comunicação, foi para Unisinos.

A Empresa de Design do Ano foi a Bendito Design que também ficou com o GP de Empresária ou Dirigente de Design do Ano entregue para Titha Kraemer e o GP de Profissional de Design do Ano entregue para Márcia Faria, ambas da Bendito Design.

O Destaque do Ano foi para ARP (Associação Riograndense de Propaganda) por sua destacada atuação junto ao mercado gaúcho, no ano em que completa 60 anos.

O Veículo Impresso do Ano foi, pela terceira vez consecutiva, o jornal Zero Hora. O Veículo Eletrônico do Ano é a Rádio Atlântida FM. A Empresa de Mídia Exterior do Ano é a Sinergy Novas Mídias.

O Melhor Desempenho em Produção de Comerciais do Ano foi entregue para Zeppelin Filmes.

O julgamento aconteceu no sábado (19 de novembro), em Porto Alegre. Participaram dos diversos júris do Colunistas RS 2015 os seguintes profissionais: Ana Paula Jung (PropMark), Alessandro Cauduro (Huia), Ana Hochscheidt (Vulcabras Azaleia), Carlos Soares (E21), Carlos Thunm, Carolina Bustos (ESPM e AP Design), Cláudia Aragón (Believe it!), Diego Wortmann (J. Walter Thompson), Gustavo Billo (Billo Design Studio), Lincoln Seragini (Casa Seragini), Luty Mota (Duplo), Marcello Queiroz (PropMark), Marcio Ehrlich (Janela Publicitária), Mariana Rigo (Anodilar e AP Design), Mauricio Oliveira (Matriz), Parahim Neto (Santo de Casa), Renata Schenkel (Competence e Grupo de Mídia), Tiago Dimer (SECOM RS) e Vitor Knijnik (Snack).

Em sua 49 ª edição, o Prêmio Colunistas tem o objetivo de destacar os trabalhos mais relevantes das áreas de comunicação e de marketing de empresas e profissionais atuantes no Brasil. As atas completas estão no site WWW.colunistas.com

GRANDES PRÊMIOS

AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ANO: Escala

PUBLICITÁRIO DO ANO: Lara Piccoli (Morya)

PROFISSIONAL DE PROPAGANDA DO ANO: João Miragem (Escala)

ANUNCIANTE DO ANO: Unisinos

DESTAQUES DO ANO: ARP

EMPRESA DE DESIGN DO ANO: Bendito Design

EMPRESÁRIA OU DIRIGENTE DE DESIGN DO ANO: Titha Kraemer (Bendito Design)

PROFISSIONAL DE DESIGN DO ANO: Márcia Faria (Bendito Design)

VEÍCULO IMPRESSO DO ANO: Zero Hora

VEICULO ELETRÔNICO DO ANO: Rádio Atlântida

EMPRESA DE MÍDIA EXTERIOR DO ANO: Sinergy Novas Mídias

MELHOR DESEMPENHO EM PRODUÇÃO DE COMERCIAIS DO ANO: Zeppelin Filmes

GRANDE PRÊMIO DE PEÇA DE MÍDIA EXTERIOR: “A Hora de Ter Novas Ideias É Agora”, da ESCALA para Unisinos

DIRETOR DE ARTE DO ANO: André Cardoso, da Morya

REDATOR DO ANO: Saulo Szinkaruk, da Escala

Comentários