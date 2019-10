Com 420 vagas, governo do Estado entrega nova penitenciária em Bento Gonçalves

O governo do Rio Grande do Sul entregará, nesta quinta-feira (3), a nova Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves. As instalações terão 420 vagas a serem preenchidas em parte pelos atuais ocupantes do presídio da cidade, localizado no Centro, que será desativado gradativamente. Além do governador Eduardo Leite, também participará da inauguração o secretário da Administração Penitenciária, Cesar Faccioli.

Ocupando 5,6 mil metros quadrados, a casa prisional contará com ambulatório, cozinha, área de isolamento, módulo para revista, refeitório, casa de bombas, oficina de trabalho, sala psicossocial, lavanderia e área administrativa. Também estarão disponíveis espaços reservados para atividades educativas e ao trabalho prisional.

O presídio conta com sistema de abertura e fechamento automático das portas e a nova modalidade de gestão dos presídios, na qual a rotina das galerias pode ser monitorada pela Susepe através de uma plataforma que percorre o corredor das celas, sem que haja contato direto entre os agentes e os detentos.

O investimento total foi de R$ 31 milhões, por meio de permuta com a construtora pelo prédio que abriga a Superintendência do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) de Bento Gonçalves.

