Com autorização da Justiça, Lula será transferido para São Paulo

Segundo decisão assinada pela juíza substituta Carolina Lebbos, da 12ª Vara Federal de Curitiba, na manhã desta quarta-feira (7), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ser transferido de Curitiba para São Paulo.

A juíza também levou em consideração o pedido da defesa que alega que, em São Paulo, Lula ficaria mais próximo de seus familiares e amigos. Em sua decisão, Carolina destacou: “não subsistindo razões de preservação da ordem pública e de segurança prisional para a manutenção do cumprimento da pena em lugar distante do núcleo social e familiar do preso, afigura-se adequada a transferência”.

Matéria em atualização.

Deixe seu comentário: