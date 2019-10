Com câncer, o atual presidente do Uruguai diz que espera passar a faixa ao vencedor

O presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, 79, da Frente Ampla, disse na manhã deste domingo (27) que tem “a esperança e o desejo de poder entregar a faixa presidencial ao próximo presidente”. Vázquez, que está com câncer de pulmão, deu a declaração depois de votar, no Club Teatro Progreso, em Montevidéu. As informações são dos jornais Folha de S.Paulo e O Globo.

Ainda que tenha lembrado do câncer ao falar sobre a eleição, Vázquez, que está em seu segundo mandato não consecutivo, uma vez que a legislação uruguaia impede reeleições em sequência, pediu que deixassem de estigmatizar a doença.

“Foi-se gerando um mito, uma lenda sobre o câncer, como se este fosse o diabo. A mensagem que quero dar hoje é que precisamos perder o medo do câncer e deixar de lado o drama que há ao seu redor.”

Médico oncologista, o presidente sempre fez campanha contra o tabaco e nunca fumou.

Durante seu primeiro mandato, manteve seu consultório aberto e seguiu clinicando, mas posteriormente teve de abandonar o ofício pela política.

Boca de urna

Pesquisas de boca de urna mostravam neste domingo que a eleição presidencial no Uruguai será definida no segundo turno entre Daniel Martínez, da governista Frente Ampla, de esquerda, e Luis Lacalle Pou, do Partido Nacional, de centro-direita. Segundo a Cifra Consultoria, Martínez, ex-prefeito de Montevidéu, äparece com 39%, enquanto Lacalle Pou, que disputa sua segunda eleição, teve 29%. De acordo com os números da Equipos Consultores, Martínez chegou a 40,7% e Lacalle Pou teve 29,9% das intenções.

No Uruguai, como no Brasil, a vitória no primeiro turno exige 50% mais um dos votos válidos. A divulgaçao dos resultados começará a ser feita ainda esta noite. Segundo as autoridades, mais de 90% dos eleitores foram às urnas.

Logo depois de votar, Martínez disse que estava sereno e que “fez tudo que precisava ser feito” durante a campanha. Para ele, o Uruguai é hoje um “oásis de certezas” em uma América Latina que enfrenta protestos em Chile, Haiti, Bolívia e Colômbia. Após os números de boca de urna, ele disse que já está analisando possíveis alianças, ressaltando que não vai trocar apoios por cargos. “Já demos início ao caminho do diálogo”, afirmou.

Lacalle Pou, por sua vez, também afirmou estar tranquilo, uma vez que “depositou tudo nessa campanha”. Ele fez comparações com sua primeira tentativa de se eleger presidente, em 2014, quando foi derrotado pelo atual chefe de Estado, Tabaré Vazquez, no segundo turno. Para Pou, se trata de “aprender o tempo todo e escutar muito”. No primeiro discurso após a boca de urna, que a mensagem dos eleitores era de que uma alternância de poder era necessária.