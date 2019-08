Com conserto na Plínio Brasil Milano, trânsito sofrerá alterações na capital

A segunda etapa de uma substituição da rede pluvial das avenidas Plínio Brasil Milano e Industriários começará nesta sexta-feira (2) e, com isso, o trânsito da capital será alterado. As modificações ocorrem a partir das 9h com a presença de agentes que darão as orientações aos motoristas. A previsão é de que os serviços, que são realizados pelas equipes do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), levem ainda 20 dias para serem finalizados.

Alterações

O trecho atendido fica na avenida dos Industriários, desde a rotatória até a rua Veranópolis, que no primeiro momento terá circulação reduzida em uma faixa no sentido da avenida Brasiliano de Moraes para a Plínio Brasil Milano.

Com esta intervenção, a linha de ônibus 637 – Chácara das Pedras, no sentido Centro-bairro, terá seu itinerário alterado pela avenida dos Industriários, rua Dr. Napoleão Laureano, rua Rio Pardo, rua Novo Hamburgo, rua Mal. José Inácio da Silva, avenida Cristóvão Colombo e avenida Plínio Brasil Milano, até retornar ao fluxo normal.

Já a partir da metade da próxima semana haverá uma mudança no trânsito da região que será devidamente sinalizada e informada pelos canais de comunicação da EPTC.

Obras

A manutenção da primeira etapa das redes pluviais da Plínio Brasil Milano teve início no dia 9 de julho. Como as redes são muito antigas (mais de 60 anos), apresentam obstruções e em alguns trechos estão quebradas, é necessário abrir pontos na calçada e em parte da via.

Agora a próxima etapa compreende a troca de pelo menos 100 metros de tubulações danificadas de 45 milímetros por canos de 50 milímetros. Até o momento, cerca de 90 metros de redes já foram concluídos, num total de 190 metros, e o investimento está estimado em R$ 290 mil.

