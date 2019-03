Com planos de casamento com a modelo e atriz Mariana Goldfarb e ainda com o contrato renovado, Cauã Reymond aproveitou a quinta-feira(28) para surfar no mar da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Sempre em ótima forma física e quase pegando um “tubo” no mar, o galã Global esbanjou saúde. De acordo com publicações cariocas, Cauã teria renovado contrato com a emissora por um valor que estaria entre as mais altas cifras pagas ao atual elenco.

(Foto: Reprodução/@cauareymond) (Foto: Dilson Silva/AgNews) (Foto: Dilson Silva/AgNews)

