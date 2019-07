Com gol de Sarrafiore, Inter vence o Ceará no Beira-Rio

O Internacional venceu o Ceará neste sábado (27) pelo placar de 1 a 0 no Estádio Beira-Rio. O gol foi anotado por Sarrafiore. O jogo ainda teve um gol anulado de Guilherme Parede.

No primeiro tempo, a primeira chance de gol foi da equipe da casa. Aos 8, Nonato ficou com a bola na intermediária e chutou de pé direito. A pancada tinha endereço certo e quase caiu atrás de Diogo Silva, que desviou para escanteio. Em seguida, Sarrafiore entrou na área pela direita, tirou Luiz Otávio e cruzou, mas Valdo tirou de dentro da área.

Aos 11, veio a primeira tentativa de resposta da equipe cearense no contra-ataque. Felipe Silva puxou a jogada pelo meio e lançou Mateus Gonçalves, porém o passe foi mal-executado e ficou pelo meio do caminho. Seis minutos depois, Wellington Silva ficou com a bola e puxou o Inter para o ataque. O camisa 11 tentou o passe para Tréllez, mas João Lucas fez o corte.

Aos 16, o Ceará tentou assustar a equipe colorada novamente. Sarrafiore perdeu a bola para Fabinho, que armou o contra-ataque. Felippe Cardoso carregou pela direita, ganhou de Klaus, mas dentro da área cruzou em cima de Fuchs. Em outra bobeada, Rithely errou o passe e deixou nos pés de Fabinho novamente. O volante lançou Mateus Gonçalves pela direita, mas o atacante foiderrubado por Bruno Fuchs. O lance seguiu com a bola sobrando para Thiago Galhardo, que cruzou, mas Marcelo Lomba segurou firme.

O Inter voltou a assustar o time cearense aos 23 minutos. Wellington Silva conseguiu bom passe da esquerda para o meio, Tréllez protegeu, Sarrafiore ajeitou e Neilton chutou. A bola bateu em João Lucas e passou ao lado do gol de Diogo Silva. Em seguida, Zeca fez cruzamento na medida para Wellington Silva. O atacante dominou, passou pela marcação e chutou de esquerda. Diogo Silva defendeu, mas deixou escapar e conseguiu abafar a nova tentativa de Tréllez.

Aos 38, o Inter finalmente conseguiu abrir o placar. O colorado ganhou lateral após lançamento de Sarrafiore. Natanael cobrou rápido, Rithely desviou, Tréllez fez o corta-luz. A bola sobrou nos pés de Sarrafiore, que finalizou da entrada da área, e balançou as redes do Ceará. O juiz apitou o fim do primeiro tempo aos 46 minutos.

O segundo tempo começou com o Inter menos acelerado. O Ceará tentou aproveitar a velocidade menor. Aos 9, Samuel Xavier acionou Leandro Carvalho pela direita, que deu uma caneta em Bruno Fuchs e cruzou, mas a bola passou na frente do gol colorado e saiu da área no outro lado. Três minutos depois, Leandro Carvalho, novamente, tentou arrematar de primeira e furou, protagonizando o lance mais inusitado da partida.

Aos 13, Neilton lançou Wellington Silva, que cortou a marcação e bateu firme, mas Diogo Silva fez a defesa. Em seguida, as primeiras substituições foram realizadas. Pelo lado colorado, Neilton deu lugar a Guilherme Parede. Pelo Ceará, o atacante Mateus Gonçalves saiu para a entrada do meia Wescley.

Precisando do gol, o Ceará puxou contra-ataque, aos 24, mas Felippe Cardoso desperdiçou a chance e finalizou muito mal de dentro da área. Quatro minutos depois, Ricardinho acionou Leandro Carvalho na direita. O atacante ajeitou boa bola na frente para Thiago Galhardo, que passou do goleiro Marcelo Lomba, mas tentou o cruzamento e Bruno Fuchs conseguiu cortar. Em seguida, mais duas substituições. Saíram Tréllez, pelo lado colorado, e Felippe Cardoso, pelo Ceará, e entraram Pedro Lucas e Juninho Quixadá, respectivamente.

Aos 32, o Inter realizou outra alteração. Saiu Fuchs e entrou Cuesta. Pouco tempo depois, Sarrafiore fez bom lançamento para Parede, que ganhou da marcação de Luiz Otávio, mas finalizou mal, pela linha de fundo. Aos 48, Parede, de novo, marcou o segundo gol colorado. O Ceará marcava a saída de bola, mas Sarrafiore conseguiu abrir para Natanael ao lado da área. O lateral fez lançamento longo, Parede disputou com dois jogadores do Ceará, que ficaram caídos. O atacante do Inter saiu na cara de Diogo e marcou, mas o gol foi anulado pelo VAR. Aos 52, o árbitro apitou o final de jogo.

Com a vitória, o Internacional ficou em quarto lugar no Brasileirão. O próximo jogo do colorado é nesta quarta-feira (31) pela Libertadores contra o Nacional do Uruguai no Estádio Beira-Rio. Pelo Campeonato Brasileiro, o Inter viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar a equipe do Fluminense no sábado (03).

