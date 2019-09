Com grupo completo e treino fechado, Grêmio abre semana de preparação para encarar o Flamengo

*Valéria Possamai

Na preparação para encarar o Flamengo, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores, o técnico Renato Portaluppi comandou atividade com portões fechados no CT Luiz Carvalho, nesta segunda-feira. Apenas os minutos finais do trabalho foram abertos aos jornalistas. Na quarta-feira, o tricolor encara a primeira decisão na busca pelo tetracampeonato.

Por cerca de uma hora e vinte, o treino ocorreu de forma privada no CT. Esta, que foi a primeira atividade da semana em que o técnico Renato Portaluppi contou com todo o grupo. No final de semana, o elenco foi dividido. Uma parte, maior parte reserva e com a presença de atletas do Grupo de Transição, viajou para o Rio de Janeiro para encarar o Fluminense. Partida essa que terminou com derrota por 2 a 1, no Maracanã.

Já a outra metade dos jogadores, maior parte titular, seguiu na capital gaúcha na preparação para encarar o outro carioca, o Flamengo.

Para o primeiro jogo, o time conta com algumas baixas. Pedro Geromel e Jean Pyerre ficam de fora do jogo na Arena por estarem entregues ao departamento médico. A situação também se estende à Leonardo Gomes, que não atua mais pelo clube em 2019. Por conta disso, David Braz e Luan, na defesa e no meio-campo respectivamente, seguem como titulares.

Quanto a formação, o time segue com duas dúvidas. Na lateral-direita, Rafael Galhado e Léo Moura disputam a posição. A outra está no meio-campo. Apesar de já ter voltados aos treinamentos, Maicon ainda segue em recuperação física e por não ter ritmo de jogo desde a parada, Michel deve seguir na equipe formando a dupla de volantes com Matheus Henrique.

Ainda com relação ao treino desta tarde, quando os portões foram abertos à imprensa, foi possível observar a presença do presidente Romildo Bolzan Jr. que conversou com o técnico Renato enquanto os jogadores realizavam um treino coletivo em campo reduzido, nos minutos finais do trabalho.

Nesta terça-feira, ocorre a última atividade do time antes do enfrentamento contra o Flamengo, pela primeira decisão das semifinais da Copa Libertadores. Para o primeiro jogo a ser disputado em seu recinto, o tricolor contará com casa cheia, a expectativa é de mais de 50 mil torcedores, que já esgotaram os ingressos.

