Com incentivos à população, Campanha do Agasalho de Porto Alegre quer arrecadar 270 mil peças neste ano

Com a meta de arrecadar 270 mil peças de roupas, a Campanha do Agasalho Esquenta Porto Alegre foi lançada oficialmente na manhã desta sexta-feira (24) no Salão Nobre do Paço Municipal. A iniciativa é coordenada pelo Gabinete do Prefeito Nelson Marchezan Jr. e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, que está sob gestão da Comandante Nádia.

O objetivo da prefeitura neste ano é iniciar as doações antes da chegada das baixas temperaturas. Um espécie “piscina” foi colocada em frente ao Paço Municipal, e a cada donativo entregue uma bolinha colorida será colocada ali. O gesto simbólico visa mostrar e incentivar o volume de doações.

Outra ação que será realizada são os “presentes” à população a cada meta alcançada, como shows e atrações artísticas.

Mais detalhes sobre o lançamento da Campanha do Agasalho 2019 no Jornal da Pampa às 18h55