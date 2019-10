Com instabilidade de Odair, Inter desembarca em Porto Alegre após a derrota para o CSA

Depois da derrota por 1 a 0 para o CSA, a delegação do Inter desembarcou em Porto Alegre na manhã desta quinta-feira (10). Com clima de instabilidade por conta da eminência de demissão do técnico Odair Hellmann, a delegação não passou pelo saguão do aeroporto Salgado Filho. A chegada ocorreu em portão secundário.

No desembarque, o treinador e o executivo de futebol Rodrigo Caetano seguiram no ônibus do clube. Já o vice de futebol Roberto Melo e o diretor Adauri Silveira seguiram em um carro particular. Alguns jogadores deixaram o aeroporto em seus próprios carros após o retorno à Capital gaúcha, segundo informações da Rádio Grenal.

Esta quinta-feira será marcada por uma reunião que vai definir o futuro do treinador no cargo. Com o quarto jogo sem vencer, há grande tendência da saída de Odair.

Contudo, no deslocamento de Maceió para Porto Alegre um fato novo pode influenciar no diagnóstico da situação do treinador. De acordo com o comunicador da Rádio Grenal Luiz Carlos Reche, os jogadores justamente com o executivo de futebol Rodrigo Caetano tentam assegurar a permanência do treinador.

