Com Neymar, Richarlison, Firmino e Coutinho, Tite posiciona a Seleção Brasileira para enfrentar a Colômbia

Depois de mais de três meses, o atacante Neymar voltará a campo. Em treino na tarde desta quarta-feira (04) em Miami (EUA), o técnico Tite posicionou o provável time da Seleção Brasileira que enfrentará a Colômbia. O atacante do PSG (Paris Saint-Germain) será titular no amistoso desta sexta-feira (06).

O camisa 10 deve formar o trio de ataque com Richarlison e Firmino. Já Coutinho atuou centralizado no treino desta quarta. O Brasil treinou com Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Arthur e Coutinho; Richarlison, Neymar e Firmino.

O camisa 10 não atua desde o dia 5 de junho, quando esteve em campo nos primeiros 21 minutos da vitória por 2 a 0 do Brasil em amistoso contra o Catar em Brasília. Na ocasião, ele lesionou o tornozelo direito e foi cortado da Copa América.

Tite posicionou o craque na esquerda, mas também o testou pelo meio. O novo posicionamento é algo que o treinador quer trabalhar nos jogos contra Colômbia e Peru nos Estados Unidos. Na atividade, Neymar buscou várias tabelas com Coutinho, tentou jogadas individuais contra Fagner, o lateral-direito reserva, e fez boas jogadas com Richarlison e Daniel Alves.

A imprensa acompanhou apenas 20 minutos do treinamento. A parte aberta para os jornalistas acabou sem gols. As melhores chances do time titular foram com Arthur e Richarlison, barradas em boas intervenções do goleiro palmeirense Weverton.

O Brasil enfrentará a Colômbia nesta sexta-feira, às 21h30min (horário de Brasília), no estádio do Miami Dolphins, em Miami. Depois, vai encarar o Peru na próxima quarta-feira (11), à 0h (horário de Brasília), em Los Angeles.

Real Madrid

Neymar queria deixar o PSG e retornar ao Barcelona, mas não conseguiu. No meio do imbróglio, o pai dele, Neymar Santos Silva, tentou de tudo para convencer o Real Madrid a contratar o craque, mas foram telefonemas sem efeitos. É o que afirmou o jornal espanhol Marca na terça-feira (03).

Conforme a publicação, o pai do atacante “não deixava de insistir na possibilidade de ver Neymar vestido com o branco madridista”. O diário explicou que Neymar Santos ligou várias vezes para a diretoria merengue, sondava todas as opções e o próprio jogador nunca negou essa alternativa. Ele tentou convencer o presidente Florentino Pérez a fechar contrato com o atacante brasileiro.