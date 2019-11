Com portões fechados, Renato define o time para o Grenal

A manhã deste sábado (02) foi marcada pela última atividade do Grêmio antes de encarar o Inter, pelo clássico Grenal 422. Como de praxe, a finalização da preparação ocorreu com portões fechados no CT Luiz Carvalho, sendo liberados apenas os últimos minutos para os jornalistas acompanharem.

Para a partida deste domingo (03), o técnico Renato Portaluppi contará com a volta de cinco titulares. Kannemann, Geromel, Matheus Henrique, Maicon e Alisson participaram normalmente das últimas atividades e estão praticamente confirmados como titulares para essa rodada do Campeonato Brasileiro. As informações são da Rádio Grenal.