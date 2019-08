Com projeção de time alternativo, Odair fecha último treino antes de enfrentar o Fluminense

*Valéria Possamai

O Inter trabalhou pela última vez, nesta sexta-feira (2/8), visando o compromisso contra o Fluminense, neste sábado. Para a partida no Rio de Janeiro, o técnico Odair Hellmann deve levar a campo uma equipe alternativa, tendo em vista o início da decisão pelas semifinais da Copa do Brasil, já na próxima quarta-feira.

A atividade foi realizada com portões fechados no estádio Beira-Rio deixando algumas dúvidas quanto à formação. Contudo, a tendência é repetição de time que enfrentou e venceu o Ceará, na última rodada.

A única alteração deve ficar no meio-campo. Com Sarrafiore suspenso, Zé Aldo deve ganhar oportunidade entre os titulares. Outra alternativa é D’Alessandro. Sem poder atuar no jogo de ida contra o Cruzeiro, por conta de suspensão, o gringo pode aparecer na escalação.

Um provável time tem: Danilo; Zeca, Bruno Fuchs, Klaus e Natanael; Rithely, Nonato, Neilton, Zé Aldo (D’Alessandro), W.Silva, Tréllez.

Na sexta colocação, o colorado busca os três pontos para subir na tabela de classificação. Além da tentativa de encerar um jejum fora de casa, onde o time ainda não venceu pelo Brasileirão.

Fluminense e Inter entram em campo neste sábado, às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

