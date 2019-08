Com time encaminhado, o Grêmio realizou um treinamento fechado

Com a presença de Diego Tardelli em campo, o Grêmio realizou trabalhos técnicos na tarde desta quinta (8), no CT Luiz Carvalho, em preparação ao jogo contra o Flamengo, neste sábado (10). Ausência na atividade de quarta-feira, o atacante trabalhou normalmente e pode estar em campo.

O treinamento desta tarde foi dividido entre um período fechado, no qual a comissão trabalhou a estratégia do jogo do Rio de Janeiro, e uma atividade técnica em campo reduzido na parte aberta à imprensa. Sem desenho tático, o grupo foi divido em três equipes, com mini-jogos entre dois times que se alternavam.

Autor de um gol no empate com a Chapecoense, Diego Tardelli fez o primeiro treino completo na semana e pode começar o jogo de sábado, que terá time alternativo. A escalação, porém, será divulgada já no Maracanã, pois o treino a pronto também terá portões fechados. O centroavante Luciano pode ser a principal atração, estreando com a camisa azul, preta e branca.

Os jogadores viajam para o Rio de Janeiro no início da tarde desta sexta.

Aspirantes

Na tarde desta quinta, atuando no Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, o Grupo de Transição gremista venceu o Bahia pelo placar de 1 a 0, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O gol do triunfo foi anotado pelo artilheiro da equipe na competição, Ferreira.

Com o resultado, o Grêmio abre ainda mais vantagem na liderança isolada do Grupo C com nove pontos em três jogos. O Bahia está em segundo com quatro, e o Goiás tem três pontos. Em caso de vitória em Salvador, na próxima rodada contra o Bahia no dia 15, o Grêmio confirmará a classificação antecipada para as semifinais.

