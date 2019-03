Com mistério na escalação, Inter encerra preparação para duelo contra o Novo Hamburgo neste sábado

Depois de encerrar a primeira fase do Gauchão na vice-liderança, o Inter se prepara para as quartas de final do campeonato. O adversário colorado será o Novo Hamburgo, neste sábado (23), às 19h, no estádio do Vale. A partida de volta acontece na próxima semana no estádio Beira-Rio.

A preparação para o duelo chegou ao fim na tarde desta sexta-feira (22) com um treinamento fechado no Gigante. O técnico Odair Hellmann optou pela privacidade para comandar a atividade tática mirando a partida fora de casa. O treinador não indicou qual time entrará em campo para iniciar a disputa por uma vaga na semifinal do Gauchão. O atacante Nico López, que cumpriu suspensão nos últimos jogos, está à disposição da comissão técnica.

Antes do treino, o zagueiro Víctor Cuesta, eleito o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, concedeu entrevista coletiva no CT e projetou a partida diante do clube do Vale dos Sinos. “Agora é mata-mata, é diferente. Temos uma ideia de como o adversário joga. Mas é outra história e temos que nos preparar para esse jogo”, afirmou o argentino.

O vencedor de Inter e Novo Hamburgo enfrentará nas semifinais quem passar de Caxias e Aimoré. Em caso de classificação, o Colorado também decidirá em casa na próxima fase, já que tem campanha melhor que seus adversários.

Nico López

O Inter já trabalha para garantir a ampliação de vínculo com uma das peças principais do elenco, Nico López. Segundo informações da Rádio Grenal, o estafe do jogador já foi procurado pela direção colorada para estender o contrato, que é válido até a metade de 2020. A intenção do Inter é uma renovação por mais dois anos, até 2022, incluindo uma compensação financeira. Em 2019, o atleta soma 6 jogos disputados e 4 gols marcados, sendo o artilheiro do Inter nestes primeiros meses da temporada.

