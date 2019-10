Com treino fechado na Arena, Grêmio encerra preparação para o 1°jogo contra o Flamengo pelas semis

Na tarde desta terça-feira, o técnico Renato Portaluppi comandou o último trabalho do Grêmio antes da primeira decisão pelas semifinais da Copa Libertadores. Amanhã, contra o Flamengo, o tricolor inicia mais um desafio em busca do sonho da quarta taça do torneio continental.

Como de praxe, o trabalho ocorreu com a maior parte com portões fechados, mas desta vez, em um ambiente diferente, na Arena, o palco do jogo de amanhã. Apenas os minutos finais, quando os jogadores realizavam o tradicional rachão.

À exceção dos lesionados, todos os atletas estavam no gramado, o que deixa uma dúvida principalmente no setor de meio-campo, Maicon e Michel disputam a titularidade.

Ainda com relação à formação, a lateral direita chega a gerar especulação, mas a tendência é que Rafael Galhardo seja confirmado como titular.

Após o treinamento recreativo, o tricolor também deu atenção a bola parada, treinando cobranças de falta e finalizações.

Para o jogo de ida das semifinais nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena, o provável Grêmio tem: Paulo Victor; Galhardo, David Braz, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Matheus Henrique, Alisson, Luan, Everton; Diego Tardelli.

Transmissão

O jogo será transmitido ao vivo pela Rádio Grenal (FM 95.9), com narração de Haroldo de Souza, comentários de Luiz Carlos Reche, comentários de arbitragem de Diego Real, reportagem de Diogo Rossi, Henrique Pereira, Bruno Flores e Valéria Possamai. O plantão é de Rogério Bohlke e a direção de Marjana Vargas.

Acompanhe tudo sobre a dupla grenal pelo portal da rádio e participe da programação enviando uma mensagem para o whats da Grenal (51) 9 9919 4808.

