28 de dezembro de 2019

Foto: Carlos Moura/SCO/STF

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirma que decisões judiciais não serão suficientes para combater as fake news nas eleições municipais de 2020.

Hoje vice-presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Barroso estará no comando da corte durante as eleições para as prefeituras, marcadas para outubro. O ministro disse ainda que o fundo eleitoral de dinheiro público de R$ 2 bilhões custará menos do que o potencial de corrupção do financiamento privado.

Também defendeu o modelo de coleta de assinaturas digitais para formação de partido, mecanismo que o presidente Jair Bolsonaro pretende usar para criar o Aliança pelo Brasil no próximo ano.

Barroso fez um balanço do STF em 2019. Afirmou ter sido um retrocesso a decisão do plenário contra a prisão para condenados em segunda instância e disse que o tribunal deve julgar processos levando em conta os anseios da sociedade.

Fake news

“O TSE está tão preparado quanto qualquer instituição no mundo. A internet trouxe uma expectativa positiva de que poderia ser um grande espaço público do debate de ideias no mundo. E ainda tenho esperança que possa vir a ser. Mas neste momento se deixou se contaminar infelizmente por campanhas de desinformação, tradicionalmente chamadas de fake news, campanhas de ódios. O mundo não estava preparado”, disse Barroso.

“O que o TSE está fazendo? A ideia de que você possa combater fake news por decisão judicial é uma fantasia. Você pode combater eventualmente, retirar uma aqui e outra ali, mas com a difusão, a velocidade e o volume que isso é difundindo, imaginar que possa conter por decisão judicial é como aparar vento. Não vamos conseguir. Não gostaria de criar essa ilusão. O que estamos fazendo, sob a liderança da presidente Rosa Weber, são parcerias com as principais plataformas tecnológicas que, felizmente, estão mudando de atitude”, concluiu o ministro.

