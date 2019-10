O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) começou a pavimentação do acesso a Ubiretama (Noroeste gaúcho). Orçados em R$ 6 milhões, os serviços abrangem quase 8 quilômetros entre o município e o entroncamento da BR-392. De acordo com o governo do Estado, a obra beneficiará diretamente os moradores das cidades de Cerro Largo e Guarani das Missões.

