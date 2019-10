Cerca de 500 produtores participam do 33º Encontro Estadual de Hortigranjeiros, na cidade de Santa Rosa, a partir desta quarta-feira. Com entrada franca, a feira prossegue até o próximo domingo no Parque Municipal de Exposições Alfredo Leandro Carlson. A promoção é da prefeitura em conjunto com a Emater-Ascar Aphorosa (Associação dos Produtores de Hortigranjeiros de Santa Rosa).

Deixe seu comentário: