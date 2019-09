Começam as obras de revitalização da Praça da Alfândega, em Porto Alegre

A revitalização da Praça da Alfândega, no Centro Histórico, teve início nesta sexta-feira (06), na Capital gaúcha. Entre os melhorias a serem realizadas, estão a pintura e reforma dos bancos da praça, a substituição das lixeiras metálicas e a pintura dos brinquedos do playground infantil. O prazo para conclusão das obras é de duas a três semanas e tem custo previsto de R$ 81,8 mil. O prefeito Nelson Marchezan Júnior acompanhou os trabalhos no espaço de 15 mil metros quadrados, que recebe diariamente mais de 90 mil pessoas e também um dos eventos culturais mais tradicionais da Capital: a Feira do Livro.

O dinheiro para as melhorias veio do contrato realizado em Porto Alegre para manutenção de equipamentos de praças e parques da cidade: R$ 24,8 milhões. “Esse contrato representa uma revolução simples, mas muito especial para os porto-alegrenses, pois atenderá toda a população. Antes, a manutenção era feita por servidores da prefeitura e quase impossível dar conta de uma demanda desse tamanho”, afirmou o prefeito.

Já o secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, disse que a manutenção no local mostra o planejamento da administração em deixar a Praça da Alfândega bonita para a Feira do Livro, que ocorre em novembro. “É uma forma de nós trazermos dignidade aos frequentadores, às milhares de pessoas que passam diariamente por esse importante símbolo histórico. Vamos voltar a ter orgulho da nossa cidade”, afirma. O prazo de revitalização é de duas a três semanas e tem custo previsto de R$ 81,8 mil.

