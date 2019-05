Comédia musical Só de Amor

A atriz Mariana Santos encara no teatro o solo Só de Amor, primeiro texto de sua autoria com direção de Rodrigo Velloni, seu marido e produtor da peça. Na comédia musical, ela vive uma cantora que embala o público em meio a uma crise de pânico durante o show. O espetáculo, no Theatro São Pedro, acontece neste sábado (25) e domingo (26). Ingressos à venda pelo site e na bilheteria do local.