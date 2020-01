Mundo Comércio entre Brasil e Venezuela volta a cair em 2019 e atinge o menor valor em 20 anos

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

O comércio entre Brasil e Venezuela voltou a encolher em 2019 e registrou o pior resultado em 20 anos, de acordo com dados do Ministério da Economia brasileiro.

No ano passado, tanto as exportações brasileiras quanto as importações de produtos venezuelanos foram as menores, em valor, desde 2000. As exportações brasileiras para a Venezuela em 2019 somaram US$ 418,11 milhões, queda de 27,36% em relação ao valor registrado em 2018.

Já as importações de produtos venezuelanos pelo Brasil somaram US$ 80,8 milhões, queda de 52,71% na mesma comparação. A Venezuela já chegou a estar entre os dez principais compradores de produtos brasileiros.

Nesse período de 20 anos, o maior valor foi registrado em 2008, durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando o vizinho comprou US$ 5,13 bilhões. O aumento das exportações para a Venezuela coincidiu com o período de crescimento econômico e de maior aproximação entre os governos dos dois países.

As importações brasileiras de produtos venezuelanos, entretanto, sempre foram baixas, o que garantia alto superávit ao Brasil.

