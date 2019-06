Comissão especial retoma debate sobre parecer da reforma da Previdência

A comissão especial da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados retomou nesta terça-feira (25) os debates sobre o parecer do relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP).

Foram 152 deputados inscritos para debater o relatório. Destes, 75 foram ouvidos nos dois primeiros dias de discussão na Comissão, e agora restam outros 77 serem ouvidos. O presidente da Comissão especial, deputado Marcelo Ramos (PR-AM), disse que trabalhará para encerrar a fase de debates ainda nesta terça-feira, nem que a reunião tenha que se estender pelo dia todo.

Partidos do denominado centrão — grupo independente ao governo que representa a maioria da Câmara — pressionam Moreira por mais mudanças no texto da reforma. Em relação a proposta original enviada pelo governo, o relator já fez algumas modificações, como a questão do sistema de capitalização e a idade mínima de contribuição para as mulheres.

Encerrada a votação do relatório da comissão, texto deve ser apreciado no plenário da Câmara, e precisará da aprovação de 3/5 dos deputados. Se for aprovada, proposta segue para análise no Senado Federal.

