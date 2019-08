Comitiva de Goiás conhece trabalho do Detran

O trabalho desenvolvido pela Divisão de Desmanches do Detran tem sido reconhecido nacionalmente e atraído interessados em implementar as ações em outros Estados. Esta semana, uma comitiva de Goiás foi recebida na autarquia. Além da fiscalização dos desmanches irregulares, eles também puderam conhecer o funcionamento das empresas credenciadas e as rotinas de supervisão adotadas pelo Detran.

Deixe seu comentário: