Comitiva do governo do Espírito Santo

Uma comitiva do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo está em Porto Alegre para conhecer o trabalho desenvolvido nas unidades da Fase (Fundação de Atendimento Sócio-Educativo), em especial o programa de egressos do sistema gaúcho. O objetivo é obter detalhes sobre o Programa de Oportunidades e Direitos Socioeducativo, coordenado pela Secretaria de Justiça.

