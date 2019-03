Como solucionar o sedentarismo: confira exercícios

O sedentarismo está presente na vida de muitos brasileiros, sendo um problema atual na sociedade. Uma solução para a luta contra ele é a atividade física, que aliada ao equilíbrio alimentar, melhora a qualidade de vida. Segundo o coach , Marcel Fernandes dos Santos, o treino funcional é excelente para o aluno que nunca praticou nenhum tipo de atividade. “Ele auxilia na composição corporal, nos padrões de movimento, além de prevenir lesões”, afirma Santos.

Marcel sugere alguns exercícios simples e eficazes para quem quer começar no universo do treino funcional. Confira:

Exercício 1 – Sentar e levantar cadeira.

Execução: Em pé com os braços cruzados na altura do peitoral. Mantenha os pés em total contato com o solo e alinhado com os ombros.Deixe o olhar fixo à frente, alinhe a coluna com tronco ereto e o core ativado para, então, sentar e levantar da cadeira.“O ritmo do exercício é de lento para moderado e indico fazer de duas a quatro séries de 15 movimentos em cada”, diz o coach.

Exercício 2 – Remada invertida na fita suspensa

Execução: Com o corpo inclinado para trás, segure a fita de suspensão com as duas mãos. Mantenha joelhos, quadris e coluna alinhados. Inicie o movimento puxando a fita para perto do corpo impulsionando para acima e retorne para a posição inicial de forma controlada. “O ritmo deve ser moderado e sugiro fazer de duas a quatro séries de 12 a 15 movimentos”.

Exercício 3 – Pranchinha DV solo

Execução: Manter posição de pranchinha com cotovelos apoiados, concentrando a força na musculatura do core. Lembre-se de manter o alinhamento de joelhos, quadris e coluna, além de controlar a respiração. “Aqui, o ritmo é isométrico e também deve-se fazer duas a quatro, séries de 20” – 40”, diz Marcel.

Exercício 4 – Flexão de Braços em plano elevado

Execução: Com corpo inclinado para frente e mãos apoiadas em algum plano mais elevado do que o solo, flexione os cotovelos, aproximando o corpo e estenda para se afastar. Manter cabeça, tronco e quadris alinhados e pés no afastamento dos ombros. O ritmo indicado é o moderado, com duas a quatro séries de 12 a 15 repetições.

Exercício 5 – Subir e descer degrau

Execução: Com um pé no degrau e o outro no solo, aplique uma força no degrau para subir e apoiar o pé do chão no topo do degrau, retome a posição inicial de forma lenta e controlada. Mantenha olhar fixo para frente, alinhamento da coluna com tronco ereto e core ativado. “Proponho ritmo moderado, e execução de duas a quatro séries de 12 a 15 repetições para cada lado”, conclui o coach.

Fotos: Divulgação/ Treinamento Inteligente

Deixe seu comentário: