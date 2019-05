A Região Administrativa Especial de Hong Kong continuou em segundo lugar no ranking do WCY (Anuário de Competitividade Mundial) 2019, publicado pelo Instituto Internacional de Desenvolvimento de Gestão. “O governo promete reforçar a competitividade e vibração da nossa economia. O WCY reconheceu mais uma vez Hong Kong como uma das economias mais competitivas do mundo”, destacou o governo.

