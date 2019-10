A Telefônica Brasil e a TIM vão considerar a compra de ativos da rival Oi, se estes forem colocados à venda, afirmaram executivos de ambas as empresas nesta terça-feira (29). Em setembro, a Reuters publicou que a Oi, que está em recuperação judicial, estava negociando com as duas operadoras sobre venda de ativos para evitar insolvência.