Os moinhos do Brasil deverão comprar ao menos 5,5 milhões de toneladas de trigo da Argentina em 2020, além de 2,25 milhões de toneladas do cereal entre junho e novembro. O anúncio vem dois meses depois de o Brasil ter anunciado acordo para cota de importação de 750 mil toneladas de trigo dos Estados Unidos e outros países de fora do Mercosul sem a taxa de 10% que habitualmente é aplicada.

