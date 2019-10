Os produtores gaúchos de laranja contarão, neste mês, com o apoio de dois instrumentos do governo federal para escoar a produção e equilibrar os preços de mercado da fruta no Estado. Isso porque a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) divulgou nessa quinta-feira os editais de leilão PEP e Pepro (dia 17), prevendo subvenções para o escoamento de 20 mil toneladas.

