Dicas de O Sul Concerto de Natal ocorre na Pinacoteca Ruben Berta na terça-feira

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2019

As Mulheres de Bah! fazem o último recital do ano na Pinacoteca Ruben Berta. Foto: Leonardo Kerkhoven/Divulgação PMPA As Mulheres de Bah! fazem o último recital do ano na Pinacoteca Ruben Berta. (Foto: Leonardo Kerkhoven/Divulgação PMPA) Foto: Leonardo Kerkhoven/Divulgação PMPA

A última edição de 2019 do projeto Clássicos na Pinacoteca ocorre nesta terça-feira (10), às 18h30, no auditório Briane Bicca da Pinacoteca Ruben Berta (rua Duque de Caxias, 973 – Centro Histórico). O recital será do As Mulheres de Bah!. O ingresso é uma contribuição espontânea e está sujeito à lotação do espaço, 50 lugares.

Formado pelas jovens instrumentistas Ana Lascano (flauta), Rosângela dos Santos (1º violino), Juliana Vieira (2º violino), Estela Kohlrausch (viola), Samara Moraes (violoncelo) e Mariana Brito (piano), o grupo apresenta, desde o seu surgimento em 2016, recitais com ênfase nas composições da família Bach e seus contemporâneos.

As Mulheres de Bah! já se apresentou em diversos projetos da capital gaúcha, como a série Concertos no Capitólio e o Chapéu Acústico, na Biblioteca Pública do Estado. Participou também do MusiCâmara, em Sapucaia e São Leopoldo e do Medianeira Instrumental, em Santa Maria. Além disso, foi um dos conjuntos de câmara selecionados para o 2º Festival de Música de Nova Prata.

Repertório

Quinteto em Ré Maior, Opus 11, número 6 de Johann Christian Bach

I Allegro; II Andantino; III Allegro assai

Sonata I, TWV 43:D4 de Georg Philip Telemann

III Adagio; IV Allegro

Quinteto em Mi Bemol Maior, Opus 11, número 4 de Johann Christian Bach

I Andante; II Menuetto; III Allegro

Sonata em Ré Menor de Johann Friedrich Fasch

I Largo; II Allegro

Halleluja de Leonard Cohen

Christmas Medley (arranjo Trey Sims)

Voltar Todas de Dicas de O Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário