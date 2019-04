Concurso de fotografia e vídeo trás o protagonismo da maior idade

Por Gabriella Rocha*

Você já parou para pensar sobre o privilégio que é envelhecer? E que, com o avanço tecnológico e na medicina, as pessoas estão vivendo cada vez mais? Ou, ainda, sobre os desafios de, com o passar do tempo, precisar se adaptar às mais variadas mudanças socioculturais? Quantos idosos você conhece que tiram de letra esse desafio? O que acha de homenageá-los pela coragem, disposição e exemplo?

Um concurso realizado pelo Projeto Velho Amigo, Hype60+ e Intemsa, em parceria com o Instamission, trás o protagonismo da maior idade, a partir da construção de um novo olhar sobre o envelhecimento. A proposta também pretende combater o ageismo, discriminação por parte de um grupo ou de alguém, baseado na idade da outra pessoa. Dessa forma, o projeto abraça todas as faixas etárias: qualquer pessoa, independente da idade ou da região onde mora, pode participar.

Se interessou? Então anota aí:

Como se trata de um concurso intergeracional de fotografia e vídeo, o Prêmio Bem Envelhecer vai avaliar as melhores fotos, cujo recorte traga um olhar, uma discussão ou até mesmo uma homenagem a respeito da maturidade. Para participar, basta usar a criatividade e publicar a imagem no Instagram com a hashtag #jornadabemenvelhecer, até a próxima quinta-feira, dia 4 de abril.

O Instamission vai selecionar as três melhores publicações, que ganharão um curso online da Escola Perestroika, que, através de metodologias criativas proporciona cursos com abordagens inovadoras, inspiradoras e funcionais, nas mais diversas áreas de atuação.

E aí? Lembrou de alguém especial que já cruzou o seu caminho e que você sempre quis homenagear? Essa é a oportunidade perfeita para demonstrar esse carinho e reconhecimento!

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

