Prosseguem até 5 de novembro as inscrições do concurso público para três vagas para o cargo de oficial do TJ (Tribunal de Justiça) do Rio Grande do Sul – atuação no 2º Grau, com vencimento básico de R$ R$ 5,6 mil. O concorrente precisa ter idade mínima de 18 anos, Ensino Médio completo e pagar uma taxa de R$ 86. A prova está marcada para fevereiro. Informações em www.fgv.br.

