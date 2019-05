Concurso para aplicativo sobre serviços

Estão abertas as inscrições ao concurso Hackaffthon – Seplag, que tem por por objetivo criar soluções digitais para tornar os prédios públicos e os serviços do governo mais inteligentes, ágeis e inovadores. É um desafio voltado a startups e profissionais de TI para desenvolverem um aplicativo com todos serviços do Centro Administrativo. O trabalho vencedor levará um prêmio de R$ 16 mil.

