Prosseguem até o dia 11 do mês que vem as inscrições do concurso para profissionais de níveis médio (técnico de Enfermagem) e superior (analista, enfermeiro e médico – reumatologia e neurocirurgia da coluna) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A taxa varia entre R$ 69 e R$ 117. Interessados devem acessar o site www.portalfaurgs.com.br.

