Confiante na reeleição, Trump deve manter Mike Pence como vice em 2020

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que vai manter o atual vice-presidente, Mike Pence, como vice na chapa em sua campanha à reeleição. A declaração foi dada durante uma entrevista em Nova Jersey, estado do nordeste norte-americano.

Além de se mostrar confiante com uma possível reeleição em 2020, Trump disse que muitos nomes lhe foram sugeridos, mas que está muito contente com Pence. O mesmo acrescentou que os evangélicos têm grande respeito pelo vice-presidente e que a popularidade dele entre os cristãos conservadores é uma das razões para mantê-lo como seu vice no futuro.

Deixe seu comentário: