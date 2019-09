Confira os preços de gás de cozinha de 36 estabelecimentos de Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre divulgou nesta quinta-feira (12) uma nova pesquisa de preços do gás de cozinha na Capital. Realizado pelo Procon Porto Alegre, ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o levantamento percorreu 36 estabelecimentos. O menor preço encontrado para o botijão P13 sem taxa de entrega foi de R$ 62,90 e o maior, de R$ 75,00. Com a taxa, os valores variam de R$ 70,00 a R$ 87,90. Quanto ao botijão P45, os preços oscilam entre R$ 280,00 e R$ 315,00.

O Procon recomenda que os consumidores tomem alguns cuidados na hora de adquirir o gás de cozinha, como comprar somente de revendedores autorizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e observar se o botijão encontra-se em condições de utilização, com lacre, rótulo de segurança com instruções de uso, nome da empresa fornecedora do botijão em alto relevo, assim como mês e ano de fabricação legível.

Diretora executiva em exercício do Procon Porto Alegre, Raquel Mambrin alerta que “atitudes de verificação efetiva dos produtos adquiridos trazem segurança na hora da compra, bem como minimiza o risco de posteriores acidentes de consumo”.

Confira a tabela de preços dos estabelecimentos consultados:

