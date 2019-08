Rede Pampa na Expointer: confira programas deste sabádo

Trazer informações com exclusividade e mostrar as mais belas imagens da Expointer, através de programas transmitidos totalmente ao vivo, direto do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, é uma das especialidades dos veículos de comunicação da Rede Pampa. Pelos estúdios panorâmicos da Casa da Pampa, que está localizada na região central do parque, passam as mais destacadas personalidades e autoridades do setor. Neste sábado (31), quando inicia o último final de semana da Expointer, não será diferente.

Na TV Pampa, o “Expointer é Pampa”, programa com duas horas de duração, apresentado pelo comunicador e vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, contará com a presença de convidados ilustres para discutir importantes temas relacionados ao agronegócio à partir das 11h. Enquanto isso, no mesmo horário, a Rádio Liberdade, pela FM 99.7 e AM 970 transmitirá o programa “Pampa Grande do Sul”, onde o comunicador Evandro Leboutte receberá convidados especializados no agronegócio.