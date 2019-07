Confira séries e filmes que chegam em julho na Netflix

Julho, mês de férias e temperaturas baixas significam… Netflix! Tem algo mais gostoso do que se jogar no sofá (ou na cama) pra assistir aquela série ou filme no meio das cobertas?

Essas são algumas das séries e filmes pra você curtir em julho!

“Stranger Things“ (3ª temporada) – 4 de julho: A série das crianças mais legais – agora já adolescentes – volta no dia 4 de julho. O novo rumo da história retrata as férias de verão de Eleven e seus amigos. Mas o “mal” não está de férias!

“La Casa de Papel” (3º temporada) – 19 de julho: Quem também volta com uma terceira temporada é a série “La Casa de Papel”. Quando Tokio e o resto do grupo conseguem fugir, Rio é preso. Com isso eles se unem mais uma vez para resgatá-lo. Veja:

“Orange is The New Black” (7ª temporada) – 26 de julho: Infelizmente (ou felizmente) a última temporada de “Orange is The New Black” está chegando! Na sétima temporada a gente vai acompanhar a vida de Piper fora das grades.

“Deslize” – 1º de julho: Mais um filme com Noah Centineo na área! De acordo com a sinopse, dois colegas de faculdade desenvolvem um inovador aplicativo de encontros que acaba causando grandes confusões dentro e fora do campus.

“Supermães” (2ª temporada) – 25 de julho: “A licença maternidade terminou. Com a volta ao trabalho, quatro mães precisam conciliar filhos, chefes, amor e a agitada vida em Toronto”. A segunda temporada agora deve tratar de algumas pontas que ficaram abertas na primeira parte da história.

“RuPaul’s Drag Race” (10ª temporada) – dia 30 de julho: Segundo a sinopse, a drag queen RuPaul traz em seu show novas competidoras que disputam o título de “America’s Next Drag Superstar”. Confira:

“Queer Eye” – 19 de julho: “Prepare os lencinhos, pois histórias emocionantes e inéditas estão prestes a ser contadas na nova temporada da série cheia de makeovers e muito estilo”, afirma a sinopse.

Deixe seu comentário: