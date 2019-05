Os resultados finais das eleições indianas confirmaram nesta sexta (24) a vitória do partido nacionalista hindu BJP, do primeiro-ministro Narendra Modi, que conseguiu a maioria absoluta com 303 de 542 cadeiras. O número excede o necessário para ter a liderança absoluta, que é de 272 representantes. O Partido do Congresso, o principal da oposição, obteve pelo 52 cadeiras.