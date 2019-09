Legisladores da Califórnia (EUA) aprovaram lei para proibir o uso de presídios privados ou mantidos com fins lucrativos no Estado. O texto ainda depende de aprovação do governador californiano, Gavin Newsom – que sinalizou ser a favor da medida em janeiro. A legislação vale tanto para presídios destinados a criminosos comuns como centros para detidos em ações civis.