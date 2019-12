Notas Brasil Congresso mantém veto à propaganda partidária no rádio e na TV

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

O Congresso Nacional decidiu manter o veto do presidente Jair Bolsonaro ao retorno da veiculação da propaganda partidária no rádio e na TV. Com a manutenção do veto, as emissoras continuam desobrigadas de veicular a propaganda partidária nos intervalos da programação normal, que possibilitava aos partidos políticos o acesso gratuito ao rádio e à televisão.

