Conheça a dieta do pirulito

Já pensou em emagrecer comendo doce? Tem como. Entre as novidades do mundo da boa forma, está a “dieta do pirulito”. Anitta publicou um vídeo recentemente no Instagram Stories falando sobre este método para cuidar do corpão. Ela chupa pirulito para controle de apetite. Além de gostosa, a guloseima, que é feita de maneira manipulada, ajuda a queimar gordura localizada. Em 2018, Kim Kardashian também fez uma publicação em sua rede social falando sobre o doce. Nas clínicas de emagrecimento, ele não custa barato. Mas existe a opção do pirulito de hibisco, que dá para fazer em casa e tem a mesma função. As informações são do jornal O Dia.

Segundo a nutricionista Luma Monteiro (@minhanutri), é possível, sim, comer gostosuras que ajudam a emagrecer e saciar a vontade de comer doces. Uma delas é a dieta do pirulito de hibisco. “O pirulito de hibisco ajuda no emagrecimento, pois reduz a vontade de comer doces, dá saciedade e acelera o metabolismo. Em uma semana fazendo essa dieta e consumindo o pirulito de hibisco, dá para emagrecer 3 kg. A dieta pode ser seguida por 15 dias, mas o ideal é um acompanhamento personalizado com um nutricionista. Mas há uma restrição para estas dietas: para mulheres que querem engravidar não é recomendado o uso de hibisco”, explica a especialista.

O endocrinologista Cláudio Ambrósio, conhecido como médico das celebridades, confirma o poder da dieta. “É verídica a funcionalidade do pirulito. Ele funciona. Mas além dele, a pessoa precisa seguir uma dieta, fazer exercícios físicos. O pirulito é uma ferramenta que tem um componente que pode ajudar no controle da compulsão alimentar. A contraindicação é para as pessoas que têm alergia aos componentes dele. O cardápio a mesma coisa”, explica o profissional.

Receita do pirulito de hibisco

– Ingredientes: 500 ml de chá de hibisco com canela, 250 mil de sumo de beterraba, 5 morangos, 200 ml de água, 10 Agar Agar (ou três envelopes de gelatina diet de morango), 1 colher de sobremesa de stevia em pó (adoçante natural).

– Utensílio e/ou equipamento especial: forma de silicone e palitinhos

– Preparo: faça o sumo da beterraba e o chá de hibisco com canela. Bata no liquidificador os morangos com o chá e o sumo. Hidrate o agar com a água e leve a ferver até derreter com o suco. Após, ainda quente, coloque em forminha de silicone ou forma de gelo, num tabuleiro sobre outro com gelo. E depois coloque o palitinho para se formar o pirulito.

Veja abaixo algumas opções de cardápios:

Opção 1

– Café da manhã: café, 1/2 banana da terra cozida com canela, 1 ovo cozido; Colação: 1 pirulito de hibisco;

– Almoço: dois frangos grelhados ao curry, milho cozido, salada de brócolis, cenoura temperada com vinagre de maçã e azeite, e uma laranja;

– Lanche da tarde: chá de hibisco com gengibre e uvas (à vontade);

– Jantar: um prato fundo de sopa de inhame com cebolinha; Ceia: uma maçã assada com canela.

Opção 2

– Café da manhã: mate e uma tapioca com queijo minas;

– Colação: 1 pirulito de hibisco; Almoço: duas batatas doce assada com alecrim, duas colheres de isca de carne acebolada e salada de tomate, pepino e orégano à vontade;

– Lanche da tarde: seis morangos com semente de abobora;

– Jantar: um prato fundo de caldinho de abóbora com agrião;

– Ceia: leite de coco morno, canela e açafrão.

Opção 3

– Café da manhã: chá verde com casca de abacaxi, queijo minas grelhado e mamão (à vontade);

– Almoço: dois filés de peixe ao forno e mix de legumes refogado à vontade;

– Lanche da tarde: uma panquequinha de maçã e canela ou 1 pirulito de hibisco; Jantar: espaguete de palmito com tomate e manjericão (sem exageros);

– Ceia: chá de camomila com casca de laranja à vontade.

